"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина

Андрей Ермак и гражданин РФ Рахамим Эмануилов являются совладельцами двух украинских фирм.

"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
Фото: Макс Требухов

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого называют главным переговорщиком с Западом и Россией, через коммерческие структуры связан с гражданином РоSSии, приближенным к роSSийской властной верхушке.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Радио Свобода.

Согласно официальному реестру юридических лиц, Андрей Ермак и гражданин РФ Рахамим Эмануилов являются совладельцами двух украинских фирм: ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П.".

Рахамиму Эмануилову 70 лет, он ученый, общественно-политический деятель и бизнесмен в РоSSии.

Фото: Радио Свобода

Согласно данным реестра юридических лиц РоSSии, Рахамим Эмануилов - бенефициар фирмы "Интерпромторг" (Москва), которая числится среди основателей роSSийского "Интерпромбанк". Другим акционером этого банка является член партии "Единая РоSSия", член Совета Федерации, сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев.

РоSSийские СМИ называют его самым богатым сенатором РоSSии. Пономарев также известен тем, что владелицей виллы, которую некоторое время приписывали Путину в Испании, оказалась его дочь.

Среди членов совета директоров "Интерпромбанка" - Иван Садчиков, зять первого заместителя руководителя аппарата правительства РоSSийской Федерации Сергея Приходько, фигурант скандала с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой).

Кроме того, как рассказал "Схемам" роSSийский журналист-расследователь Иван Голунов, бизнес-партнер Ермака Рахамим Эмануилов входит в московскую общину горных евреев, влияние которых часто объясняют тем, что ее членом является однокурсник Владимира Путина Ильгам Рагимов (тоже в прошлом соакционер "Интерпромбанка").

В письменном комментарии "Схемам" Андрей Ермак отметил, что Эмануилов - старый знакомый его отца. 20 лет назад, в 1999 году, Рахамим Эмануилов попросил Ермака помочь ему зарегистрировать компанию на территории Украины и тот помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз, утверждает Андрей Ермак, он общался с Рахамимом Эмануиловым около десяти лет назад - Ермак поздравлял его по телефону с днем рождения.

В то же время журналисты проанализировали финансовые отчеты обеих компаний, в которых Андрей Ермак и гражданин РоSSии Рахамим Эмануилов - до сих пор соучредители, и деятельность которых до сих пор не прекращена, согласно официальным реестром Министерства юстиции. Одна из них, ЗАО "Интерпромфинанс Украина", действительно, с 1999 года не показывала доходов. Впрочем, вторая ООО "М.Е.П." за 12 лет с момента основания получила доходов почти 40 млн гривен.

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