Соратника Медведчука допросили по делу о терроризме
Допрос касался, в частности, телемоста с "Россией 1".
Владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, народного депутата Тараса Козака (ОПЗЖ) в четверг допросили в СБУ по делу о терроризме.
Об этом он рассказал в эфире этих каналов.
"Меня допрашивали сегодня по трех статьях. Одна статья - терроризм, вторая - финансирование терроризма, а третья - легализация средств, полученных преступных путем", - заявил Козак.
По его словам, допрос касался, в частности, телемоста "Надо поговорить", который NewsOne собирался провести с "Россией 1".
"Спрашивали о телемосте, разные вопросы задавали", - рассказал он.
Напомним, что в 2018-2019 годах Козак стал владельцем трех информационных телеканалов в Украине: "112 Украина", NewsOne и ZiK.
Этот депутат является близким соратником Виктора Медведчука, кума президента РоSSии Владимира Путина.
Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от "Оппозиционного блока", а в 2019-м переизбирался по списку ОПЗЖ.
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Политика
04.10.2019 00:23