Соратника Медведчука допросили по делу о терроризме

Допрос касался, в частности, телемоста с "Россией 1".

Владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, народного депутата Тараса Козака (ОПЗЖ) в четверг допросили в СБУ по делу о терроризме.

Об этом он рассказал в эфире этих каналов.

"Меня допрашивали сегодня по трех статьях. Одна статья - терроризм, вторая - финансирование терроризма, а третья - легализация средств, полученных преступных путем", - заявил Козак.

По его словам, допрос касался, в частности, телемоста "Надо поговорить", который NewsOne собирался провести с " Россией 1".

"Спрашивали о телемосте, разные вопросы задавали", - рассказал он.

Напомним, что в 2018-2019 годах Козак стал владельцем трех информационных телеканалов в Украине: "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Этот депутат является близким соратником Виктора Медведчука, кума президента РоSSии Владимира Путина.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от "Оппозиционного блока", а в 2019-м переизбирался по списку ОПЗЖ.