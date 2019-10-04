Рада приняла закон против "Зеонбуда"

Компания-монополист может лишиться лицензии.

Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Фото: DepositphotosRangizzz

Верховная Рада приняла закон, предписывающий, что конечным бенефициарным владельцем провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием может быть исключительно гражданин Украины.

Соответствующий законопроект №2035 были принят голосами 248 депутатов.

Также законопроект предусматривает запрет на владение корпоративными правами на всех уровнях резидентам страны-агрессора, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в офшорных зонах, а также органам власти и юрлицам, в положении о деятельности которых не предусмотрено создание телевизионного провайдера.

Несоблюдение приведенных требований является основанием для отказа в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги, а в случае если несоблюдение указанных требований обнаружено Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания во время действия лицензии, такая лицензия может быть аннулирована в судебном порядке по представлению Нацсовета.

"Вопрос собственности - вопрос информационной безопасности. В данном случае это не касается ограничения прав и свобод граждан других стран, в частности в контексте нашего Соглашения об ассоциации. Есть достаточно примеров, когда из-за проблемы информационной безопасности и безопасности вообще мы делали такие исключения. Этот закон относится именно к этой сфере", - заявил накануне глава комитета гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Александр Ткаченко.

В Украине на рынке цифрового телевидения работает один провайдер-монополист "Зеонбуд", конечными бенефициарами которого, по официальным данным, являются пять граждан Латвии и один гражданин Великобритании.

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