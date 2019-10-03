ФСБ РоSSии заявило о задержании украинца, который пытался "незаконно попасть в Крым"

РоSSийские силовики утверждают, что задержанный - уроженец Кривого Рога 1965 года рождения.

?ФСБ РоSSии заявило о задержании украинца, который пытался "незаконно попасть в Крым"
Фото: vesti.ru

РоSSийские силовики утверждают, что задержали гражданина Украины, который "пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска".

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

В управлении ФСБ РФ заявили, что "в 3 км от пункта пропуска "Перекоп" (подконтрольного РФ, - ред.), в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, задержан уроженец Кривого Рога 1965 года рождения".

По данным роSSийских силовиков, задержанный, имя которого неизвестно, следовал в аннексированный Крым в "поисках лучших условий жизни", не имея при себе действительных документов. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 322 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как роSSийская сторона не открывает их персональные данные.

Напомним, контрразведка СБУ предупреждает об участившихся случаях незаконных задержаний спецслужбами РФ украинских граждан во время посещения страны-агрессора.

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