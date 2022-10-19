Міноборони Ізраїлю заявило, що не передаватиме Україні зброю, але допоможе із системою сповіщення про авіаудари

Серед міністрів Ізраїлю розійшлися думки щодо постачання зброї Україні, інформує ZN.ua.

Міноборони Ізраїлю заявило, що не передаватиме Україні зброю, але допоможе із системою сповіщення про авіаудари
© Times of Israel

Ізраїль не передаватиме Україні озброєння, але може допомогти у створенні цивільної системи раннього сповіщення про авіаудари, заявив послам країн ЄС голова ізраїльського Міноборони Бені Ганц, передає Times of Israel.

"Через низку робочих моментів Ізраїль не передаватиме Україні системи озброєння. Ми продовжимо підтримувати Україну в рамках власних обмежень, як ми й робили раніше", - сказав Ганц.

За словами міністра, Ізраїль обмежується гуманітарною підтримкою, постачанням коштів для порятунку життів та захисного екіпірування.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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