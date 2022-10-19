Міноборони Ізраїлю заявило, що не передаватиме Україні зброю, але допоможе із системою сповіщення про авіаудари

Ізраїль не передаватиме Україні озброєння, але може допомогти у створенні цивільної системи раннього сповіщення про авіаудари, заявив послам країн ЄС голова ізраїльського Міноборони Бені Ганц, передає Times of Israel .

"Через низку робочих моментів Ізраїль не передаватиме Україні системи озброєння. Ми продовжимо підтримувати Україну в рамках власних обмежень, як ми й робили раніше", - сказав Ганц.

За словами міністра, Ізраїль обмежується гуманітарною підтримкою, постачанням коштів для порятунку життів та захисного екіпірування.