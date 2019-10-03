На оборонных предприятиях Житомира и Киева прошли обыски

Открыто дело по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике.

На оборонных предприятиях Житомира и Киева прошли обыски
Фото: npu.gov.ua

На территории оборонных предприятий Житомира и Киева в среду, 2 октября, правоохранители провели обыски.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что обыски проводили отрудники Государственного бюро расследований совместно с Военной прокуратурой Центрального региона Украины и спецподразделение КОРД.

Фото: npu.gov.ua

"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Сумма ущерба устанавливается.

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