"Доехали" до Киева: фото выставки военной техники РФ, разбитой украинскими бойцами

В воскресенье, 22 мая, в центре Киева проходила выставка уничтоженной военной техники ВС РФ.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" с места событий, информирует Апостроф.

Тематическая выставка проходила на Михайловской площади в Киеве.

Как отмечает корреспондент, десятки горожан и гостей столицы рассматривали уничтоженную украинскими военнослужащими технику ВС РФ. В частности, среди экспонатов можно увидеть танки Т-72, остатки БМД, бронеавтомобиля "Тигр" и автомобиль радиоэлектронной борьбы.

По словам корреспондента "Апострофа", тематическая выставка с уничтоженной техникой ВС РФ состоялась, несмотря на дождь и прохладную погоду. Кроме того, в качестве экспоната выставили ящик, предназначенный для транспортировки осколочно-фугасных снарядов, которые оккупанты использовали против бойцов ВСУ и мирных жителей.


Богдан Соловьев, Апостроф

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