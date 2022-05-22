"Доехали" до Киева: фото выставки военной техники РФ, разбитой украинскими бойцами
В воскресенье, 22 мая, в центре Киева проходила выставка уничтоженной военной техники ВС РФ.
Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" с места событий, информирует
Тематическая выставка проходила на Михайловской площади в Киеве.
Как отмечает корреспондент, десятки горожан и гостей столицы рассматривали уничтоженную украинскими военнослужащими технику ВС РФ. В частности, среди экспонатов можно увидеть танки Т-72, остатки БМД, бронеавтомобиля "Тигр" и автомобиль радиоэлектронной борьбы.
По словам корреспондента "Апострофа", тематическая выставка с уничтоженной техникой ВС РФ состоялась, несмотря на дождь и прохладную погоду. Кроме того, в качестве экспоната выставили ящик, предназначенный для транспортировки осколочно-фугасных снарядов, которые оккупанты использовали против бойцов ВСУ и мирных жителей.