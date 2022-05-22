"Доехали" до Киева: фото выставки военной техники РФ, разбитой украинскими бойцами

В воскресенье, 22 мая, в центре Киева проходила выставка уничтоженной военной техники ВС РФ .

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" с места событий, информирует Апостроф .

Тематическая выставка проходила на Михайловской площади в Киеве .

Как отмечает корреспондент, десятки горожан и гостей столицы рассматривали уничтоженную украинскими военнослужащими технику ВС РФ . В частности, среди экспонатов можно увидеть танки Т-72, остатки БМД, бронеавтомобиля "Тигр" и автомобиль радиоэлектронной борьбы.