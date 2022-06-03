"Проигрывай достойно": на улицах Киева заметили плакаты с насмешками над Путиным, фото

На улицах Киева начали появляться плакаты с Путиным, где он изображен с вульгарным макияжем, а под фото – высмеивающие русского диктатора подписи, информирует Апостроф.

Фотографии опубликовал писатель, автор книги "69 неудачных свиданий" Андрей Мероник на своей Instagram-странице.

"Как раздемонизировать великого и ужасного диктатора? Хорошо посмеяться над ним! А также сообщить ему, что никому не нужен его дикпик, которым он тычет в лицо без разрешения. Что необоснованные претензии на доминирование - это смешно. Что контакт с реальностью - залог адекватной самооценки. Что сфокусированность на себе никому не подходит. И что проигрывать надо достойно", - говорится в сообщении.

Основательница агентства Creative Beast, креативная директор проекта Наташа Kto Nado считает, что вся власть Путина основывается на страхе, в котором он держит также и население РФ и весь мир.

"Он ненавидит шутки о себе, поскольку они подрывают его имидж. Но для нас он лишь маленький бессмысленный тиран, топчущий ножками в бессильной злобе", - отметила она.

На постерах, кроме шутливых изображений, размещены подписи: "Чувак, никому не нужен твой дикпик", "Необоснованные претензии на доминирование - это смешно", "Контакт с реальностью - залог адекватной самооценки", "Сфокусированность на себе никому не подходит" и " Проигрывай достойно".

В правом углу каждого постера можно найти QR-код, отвечающий на вопрос, почему для акции выбрана именно тема отношений.


Мария Швец, Апостроф





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