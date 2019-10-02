Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера"

Открытие пленарного заседания отложили.

?Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера"
Фото: Михаил Палинчак

Президент Владимир Зеленский утром 2 октября пришел на встречу с фракцией "Слуги народа", она состоится в Верховной Раде.

Об этом сообщили источники LB.ua.

В связи с приходом Зеленского открытие заседания Верховной Рады задерживается.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил нардепам из своей фракции, что перед ними Зеленский встретится с главами парламентских фракций.

Нардеп Мария Мезенцева из "Слуги народа" в инстаграмме подтвердила приход Зеленского в Раду. "Идем на встречу с президентом. Думаю, будем обсуждать формулу Штайнмайера", - сообщила она утром.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

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