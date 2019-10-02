Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера"
Открытие пленарного заседания отложили.
Президент Владимир Зеленский утром 2 октября пришел на встречу с фракцией "Слуги народа", она состоится в Верховной Раде.
Об этом сообщили источники LB.ua.
В связи с приходом Зеленского открытие заседания Верховной Рады задерживается.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил нардепам из своей фракции, что перед ними Зеленский встретится с главами парламентских фракций.
Нардеп Мария Мезенцева из "Слуги народа" в инстаграмме подтвердила приход Зеленского в Раду. "Идем на встречу с президентом. Думаю, будем обсуждать формулу Штайнмайера", - сообщила она утром.
Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.
Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.
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