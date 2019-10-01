"Голос" требует от Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера" на закрытом заседании Рады

Президент должен объяснить, какой документ подписан в Минске и на какие уступки он готов пойти.

Фото: Макс Требухов

Партия "Голос" требует проведения закрытого заседания Рады, на котором президент Владимир Зеленский должен объяснить детали согласования "формулы Штайнмайера".

Об этом информирует пресс-служба партии.

"Партия "Голос" требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент. Из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг с государством-агрессором под видом реализации несуществующей "формулы Штайнмайера"", - говорится в заявлении политической силы.

"Красные линии", которые власть не имеет права переходить, партией "Голос" были озвучены давно. Мы категорически против проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса без полного безусловного контроля украинского государства за украинско-роSSийской границей", - подчеркивается в сообщении.

В заявлении сказано, что любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан.

"Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроля за границей не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными. Даже если таковыми их назовут международные эксперты", - указано в заявлении.

Ранее в партии "Европейская Солидарность" заявили, что "формула Штайнмайера" может стать ловушкой.

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