Националисты под Офисом президента протестовали против подписания "формулы Штайнмайера"

Акция продолжилась на Майдане Незалежности.

Около сотни представителей Нацкорпуса, Нацдружин, ВО "Свобода" и других националистических организаций провели пикет у Офиса президента на Банковой в Киеве.

Акция прошла в связи с согласованием Украиной в Минске "формулы Штайнмайера".

Фото: Lb.ua

Присутствующие выкрикивали "Нет капитуляции!", сообщает корреспондент LB.ua.

В выступлениях они отмечали, что акция носит предупредительный характер, и не исключали, что завтра придут под Верховную Раду.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Лидер Национального корпуса Андрей Белецкий анонсировал возможно создание "Штаба сопротивления капитуляции" и проведение бессрочной акции протеста.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Акция продолжилась на Майдане Незалежности. Там собрались около 700 человек.

Напомним, 1 октября украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Президент Владимир Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера" и пообещал, что Украина никогда не согласится проводить выборы, если на Донбассе будут находиться "любые войска".

Зеленский напомнил, что существующий закон об особом статусе Донбасса действует до конца 2019 года, его заменит другой закон, который будет разрабатывать Верховная Рада. В этом новом законе "не будет перейдено ни одной красной линии, поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции".

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