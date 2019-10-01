Зеленский объяснил положения «формулы Штайнмайера»

"Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может".

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил положения «формулы Штайнмайера». Об этом он сообщил на брифинге.

«Я хочу отдельно поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что означает эта формула? Это одно-два предложения вот и все. Это временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Известен также в обществе, как закон об особом статусе Донбасса. Начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно конституции и законодательству Украины. А также после публикаций отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и народным стандартам демократических выборов», - заявил Зеленский.

«Это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичным обсуждением с обществом. И в этом новом законе не будет перейден ни одной красной линии поэтому нет и не будет никакой капитуляции», - подчеркнул президент.

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