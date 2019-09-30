Гончарук заявил об ответственности Польши за дефицит разрешений для украинских автоперевозчиков

"Действия наших польских коллег выглядят не совсем понятно".

Гончарук заявил об ответственности Польши за дефицит разрешений для украинских автоперевозчиков
Акция протеста дальнобойщиков у Кабмина
Фото: Макс Требухов

Дефицит разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши для украинских перевозчиков был создан искусственно польской стороной.

Об этом на брифинге в понедельник сказал премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя протесты дальнобойщиков под Кабмином.

"Страны договариваются между собой, каким объемом разрешений они обмениваются ежегодно. Украинские перевозчики получают разрешение у польского государства, а украинское государство предоставляет разрешение на въезд польским перевозчикам. В конце прошлого года Украина и Польша договорились таким образом, что этих разрешений для наших украинских перевозчиков не хватает. Сейчас подходит то время, когда эти разрешения заканчиваются", - сказал он.

По его словам, разрешений осталось на несколько недель, ситуация критическая, и поэтому Кабинет министров делает все возможное, чтобы ее урегулировать. "Я на этой неделе намерен говорить по телефону с премьер-министром, наш министр постоянно на контакте с их министром транспорта. Мы даже начали работу на уровне ассоциаций перевозчиков", - сказал он.

Гончарук сказал, что на случай провала переговоров в Украине уже придумали контрмеры.

"Они еще год назад выдали меньше разрешений, чем мы ожидали и хотели. Почему? Это все о деньгах. Им выгодно это. Если у наших перевозчиков нет разрешения заезжать в Польшу и перевозить товар, то кто будет это делать? Очевидно, что польский перевозчик. Отдельным людям в Польше это выгодно, у них есть возможность так с нами поступать и они поступают. У нас есть контрмеры, которые мы подготовили. Я очень надеюсь, что наши польские коллеги услышат нас и наши аргументы, и эта проблема будет решена. Действия наших польских коллег сейчас выглядят не совсем понятно", - сказал он.

При этом премьер-министр добавил, что с автоперевозчиками, которые протестуют возле Кабмина, тоже не все прозрачно. "Есть люди, которые честно отстаивают свое право. Но есть и другая часть перевозчиков, которая ориентируется на бывшее руководство Укртрансбезопасности. Не хочу называть фамилии, но просто для понимания: далеко не всегда перевозчики ставят перед собой задачу отстаивания своих интересов, иногда это может быть проявление какого-то лобби", - сказал Гончарук.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"
Блок рекламы


Похожие новости
Гончарук намекнул на кадровые перестановки в менеджменте "Укрзализныци"Гончарук намекнул на кадровые перестановки в менеджменте "Укрзализныци"
Гончарук собрался ликвидировать игорные залы как явлениеГончарук собрался ликвидировать игорные залы как явление
В НАБУ заявили, что не расследовали деятельность Burisma в период работы там Хантера БайденаВ НАБУ заявили, что не расследовали деятельность Burisma в период работы там Хантера Байдена
МАГАТЭ заявило о нарушениях Ираном условий "ядерной сделки"МАГАТЭ заявило о нарушениях Ираном условий "ядерной сделки"
Дубилет заявил, что перепись населения обойдется в 5 миллиардов гривенДубилет заявил, что перепись населения обойдется в 5 миллиардов гривен
Зеленский на встрече с Трампом заявил, что президент США на него не давилЗеленский на встрече с Трампом заявил, что президент США на него не давил
Зеленский заявил, что у него не просили разрешения на публикацию стенограммы разговора с ТрампомЗеленский заявил, что у него не просили разрешения на публикацию стенограммы разговора с Трампом
Рябошапка заявил о запуске реформы органов прокуратурыРябошапка заявил о запуске реформы органов прокуратуры
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
У Януковича заявили об отмене санкций в суде ЕСУ Януковича заявили об отмене санкций в суде ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости