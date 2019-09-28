Оккупанты в Крыму отрабатывали высадку морского десанта

В учениях задействовали более трех тысяч роSSийских военных, 12 кораблей и 30 вертолетов.

Оккупанты в Крыму отрабатывали высадку морского десанта
Фото: https://function.mil.ru

Оккупанты провели морские военные учения в аннексированном Крыму. Об этом пишет роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РоSSии.

Учения подразделений морской пехоты Черноморского флота провели на полигоне "Опук" под Феодосией.

"В учении было задействовано более 3 тысяч военнослужащих, 12 кораблей и судов обеспечения флота, в том числе: фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочёк", "Мираж", большой десантный корабль "Орск", морские тральщики, около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе противокорабельные комплексы "Бастион", "Бал", "Берег", самоходные гаубицы "Гвоздика", бронетранспортёры БТР-82А, а также 30 самолётов и вертолётов авиации Южного военного округа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, в ходе учения морские пехотинцы под прикрытием армейской авиации осуществили погрузку на борт большого десантного корабля "Орск" и произвели высадку морского десанта на необорудованный участок морского побережья.

Подразделения условного противника, в роли которого выступили военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса флота, с приданными подразделениями артиллерии и воздушного десанта осуществляли оборону назначенного района.

Напомним, в конце августа в оккупированном Крыму прошли учения армии РФ, в ходе которых 20 роSSийских вертолетов высаживали десантников на полигоне Опук.



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