Трамп обнародовал ролик против Байдена, упомянув Украину

30-секундное видео Трамп подписал "Я осушаю болото!"

Президент США Дональд Трамп обнародовал видео, в котором обвиняет своего потенциального конкурента на выборах- 2020 демократа Джо Байдена в давлении на Украину в интересах его сына Хантера.

30-секундный видеоролик Трамп опубликовал в Twitter, подписав его "Я осушаю болото!"

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

"Джо Байден обещал Украине миллиард долларов, если они (власти Украины, - ред.) уволят прокурора, который расследовалй деятельность компании его сына", - говорит диктор за кадром.

Далее в ролике цитируют самого Байдена: "Если прокурор не будет уволен, вы не получите. И ... (грубая брань, которую слышно на видео, - ред.) он был уволен".

"Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, демократы хотят отправить его в отставку через процедуру импичмента. И их медийные шавки прибегли ко лжи. Они проиграли выборы (в 2016 году - ред.), и теперь они хотят выиграть эти выборы. Не позволь им!" - говорится в ролике.

Напомним, Украина неожиданно стала одним из факторов в предвыборной кампании в США, в которой одним из главных конкурентов действующего президента Дональда Трампа стал Байден-старший. Его сын Хантер входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Злочевский.

В декабре 2015 года сообщалось, что генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП.

Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен. В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В сентябре в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на президента Зеленского, чтобы в Украине открыли расследование действий Байденов, и грозил отозвать предоставление Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября власти США опубликовали содержание ранее засекреченного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день в Нью-Йорке состоялась встреча президентов США и Украины, в ходе которой Зеленский заявил, что Трамп на него не давил. Также президент Украины попросил не втягивать его в американские выборы.

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