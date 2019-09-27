Я бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - Сенцов

"Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо".

Я бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - Сенцов
Фото: Макс Требухов

Освобожденный из роSSийской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о мечте увидеть президента РФ Владимира Путина на скамье подсудимых в Гааге.

Об этом Сенцов заявил в интервью DW.

"Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо - наказать его за преступления против Украины, против самой РоSSии, против Молдовы, преступления против Грузии, против граждан Европы. За сбитый "Боинг" нужно ответить, это однозначно. Путин не давал прямой приказ, но это следствие его действий, его системы, что был сбит пассажирский самолет, и в войне в Донбассе погибли 13 тысяч человек. Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге", - сказал украинский режиссер.

Сенцов отметил, что очень хорошо различает РоSSию и путинский режим.

"Я борюсь не с Россией как государством, а с путинским режимом, который захватил РоSSию и поработил сознание граждан. Пока РоSSия не повернет рельсы в сторону демократизации и европейских принципов, у нас будут с ней проблемы", - заявил Сенцов.

Ранее Сенцов заявлял, что ради освобождения политузников готов пожать руку Путину.

Олег Сенцов находился за решеткой по надуманным обвинениям с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. РоSSия отпустила его в рамках обмена 35 на 35 7 сентября 2019 года.

13 сентября Сенцов выступил на открытии Ялтинской европейской стратегии. Полный текст выступления Сенцова можно прочесть на LB.ua.

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