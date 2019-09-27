Дания не может назвать сроки решения по "Северному потоку-2"

Дания остается единственной страной, не выдавшей "Газпрому" разрешение на строительство на своей территории.

Дания не может назвать сроки решения по
Фото: ritmeurasia.org

В Дании пока не могут назвать сроки принятия решения по заявкам компании Nord Stream 2 AG о прокладке газопровода "Северный поток-2" на участке, проходящем через ее исключительную зону.

Сейчас Датское энергетическое агентство (DEA) изучает эти заявления, а также итоги консультаций в Дании и соседних государствах о возможном влиянии нового трубопровода на окружающую среду в трансграничном контексте в рамках Конвенции Эспо.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу DEA.

"Сейчас невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, среди прочего, от результатов возможных дальнейших консультаций с другими странами в контексте Конвенции Эспо", - пояснили в пресс-службе.

Конвенция Эспо, или Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте, принятая в 1991 году, закрепляет обязательства сторон по оценке воздействия на окружающую среду на ранних стадиях планирования. Она также содержит общие обязательства государств уведомлять и консультироваться друг с другом при рассмотрении всех крупных проектов, которые могли бы иметь значительное влияние на окружающую среду, выходящее за рамки национальных границ.

В Датском энергетическом агентстве сообщили, что попросили компанию Nord Stream 2 AG представить оценку ОВОС при прокладке участка "Северного потока-2" на юго-восток от острова Борнхольм и добавить к оценке заявку на строительство в этом районе. Как пояснили в агентстве, эта просьба была вызвана тем, что DEA обязана позаботиться, чтобы разрешение на строительство было выдано на оптимальный маршрут безопасности и охраны окружающей среды.

"На данный момент кажется, что западный маршрут по континентальному шельфу (Дании, - ред.) - более подходящий, чем западный, учитывая целый ряд параметров в сфере экологии и безопасности, таких как влияние на судоходство и заповедные зоны", - говорится в ответе пресс-службы DEA на запрос DW.

В документе говорится, что 28 июня компания Nordstream 2 AG отозвала начальную заявку, поданную в 2017 году, о прокладке "Северного потока-2" через территориальные воды страны к югу от Борнхольма. Сейчас DEA рассматривает две другие заявки Nodstream 2 AG, и данный процесс будет завершен, как только будет проведена оценка воздействия на окружающую среду, а также аспектов, связанных с безопасностью.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Дания остается единственной страной, не выдавшей "Газпрому" разрешение на строительство на своей территории.

В августе в РоSSии заявили о 75%-ной готовности "Северного потока-2".

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