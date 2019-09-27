Представитель Меркель о разговоре Трампа с Зеленским: отношение Берлина к Киеву не изменится

Комментировать сам разговор представитель канцлера отказался.

Представитель Меркель о разговоре Трампа с Зеленским: отношение Берлина к Киеву не изменится
Владимир Зеленский и Ангела Меркель на полях 74-й Генассамблеи ООН
Фото: president.gov.ua

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что Берлин не комментирует высказывания президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, в котором они критиковали канцлера, но подчеркнул, что отношение Берлина к Киеву не изменится.

Об этом Меркель Штеффен Зайберт заявил на брифинге, передает "Укринформ".

"Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров", - заявил он.

В то же время, Зайберт подчеркнул ,что Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, проведение ею реформ. Он отметил, что между двумя странами ведется активный диалог для подготовки саммита в "нормандском формате", поддерживаются многочисленные контакты как с Украиной, так и с другими участниками нормандского процесса.

Зайберт также напомнил, что в Нью-Йорке Меркель встречалась и с Трампом, и с Зеленским.

Представитель МИДа Германии Райнар Бреуль также заявил, что участие Германии в делах Украины - очень большое. Он отметил, что, по данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества), ФРГ является третьим крупнейшим партнером в плане предоставления помощи Украине после США и ЕС. К тому же, Берлин очень сильно занят политически в вопросе урегулирования конфликта, в том числе в "нормандском формате", и играет большую роль в Минском процессе.

"И мы будем продолжать активно участвовать", - заверил Бреуль. "Что касается американской стороны, то, если ей не хватает информации, Берлин готов предоставить все необходимые цифры", - добавил он.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля.

В нем собеседники отмечали, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Меркель делают "не так много, как могли бы" в борьбе против роSSийской агрессии и усилении санкций против РФ.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Блок рекламы


Похожие новости
Информатором о звонке Трампа и Зленского был агент ЦРУ, который работал в Белом ДомеИнформатором о звонке Трампа и Зленского был агент ЦРУ, который работал в Белом Доме
Без позиции Меркель и президентов Франции санкции против РоSSии были бы невозможны, - ПорошенкоБез позиции Меркель и президентов Франции санкции против РоSSии были бы невозможны, - Порошенко
Конгресс обнародовал заявление осведомителя, с которого начался скандал вокруг разговора между Трампом и ЗеленскимКонгресс обнародовал заявление осведомителя, с которого начался скандал вокруг разговора между Трампом и Зеленским
Зеленский считает Трампа своим великим учителемЗеленский считает Трампа своим великим учителем
Трамп и Зеленский считают, что Меркель и Макрон делают для Украины "не так много, как могли бы"Трамп и Зеленский считают, что Меркель и Макрон делают для Украины "не так много, как могли бы"
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с ЗеленскимБелый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Представитель Нацсовета упрекнул три радиостанции за трансляцию украинской музыки ночьюПредставитель Нацсовета упрекнул три радиостанции за трансляцию украинской музыки ночью
Информатор о разговоре Трампа с Зеленским готов дать показанияИнформатор о разговоре Трампа с Зеленским готов дать показания
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки"Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки"
Пристайко согласовал с Зеленским около 20 новых пословПристайко согласовал с Зеленским около 20 новых послов
Последние новости
Подгружаем последние новости