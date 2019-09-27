Одному из самых богатых людей Украины Константину Жеваго предъявили подозрение

Дело касается вывода денег из банка "Финансы и Кредит"

Одному из самых богатых людей Украины Константину Жеваго предъявили подозрение
Фото: Телеграф

Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады, совладельцу компании Ferrexpo Константину Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит". Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка.

Об этом в фейсбуке написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

В начале августа подозрение получили несколько топ-менеджеров "ФиК".

Во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в 2007-14 годах открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком "Финансы и Кредит" и иностранными банками были заключены договора залога на сумму более $113 млн, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки сняли $113 млн со счетов банка "Финансы и Кредит", причем залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатежеспособным.

ГБР установило, что средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу.

Жеваго сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.

Банк "ФиК" обанкротился в сентябре 2015 года.

Напомним, Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,2 млрд долларов.

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