?Кабмин не планирует в ближайшее время вводить накопительную пенсионную систему

"Накопления - это длинные деньги. Должен быть рынок, куда их можно инвестировать".

Новый Кабинет министров не планирует в ближайшее время вводить накопительную пенсионную систему.

Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" сказала министр социальной политики Юлия Соколовская.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", - сказала она.

Соколовская пояснила, что сначала нужно понять, кто будет платить взносы, определить их размер, сделать расчеты.

"Плюс накопления - это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о "сплите" - в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему", - добавила она.

Соколовская также отметила, что необходимо посмотреть на опыт других стран, чтобы перенимать только лучшие практики.

"Я скажу такую вещь - нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее", - считает министр.

Напомним, что предыдущая власть вынашивала планы по введению накопительной пенсии и даже вносила соответствующий законопроект.

Тогда предлагалось ввести систему пенсионного страхования по накопительным профессиональным пенсионным программам для отдельных категорий лиц в возрасте моложе 35 лет, из числа занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, а также независимо от возраста - для госслужащих.

С 1 июля 2018 года предусматривалось начало уплаты работодателем страховых взносов в накопительную систему пенсионного страхования по накопительным профессиональными пенсионными программами, в пользу работников, имеющих право на назначение пенсии за выслугу лет.

Законопроект отозвали до рассмотрения.

В октябре 2017 года в Украине вступила пенсионная реформа, которая предусматривает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодное постепенное повышение до 35 лет до 2028 года.