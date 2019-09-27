Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО

Зеленский рассмотрит его заявлению после возвращения из Нью-Йорка.

Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО
Фото: Макс Требухов

Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Данилюк занимает должность секретаря СНБО с конца мая 2019 года.

В 2016-2018 годах он был министром финансов и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, где тогда был "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом руководитель Мирослав Продан. Перед своей отставкой с должности Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.

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