Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО
Зеленский рассмотрит его заявлению после возвращения из Нью-Йорка.
Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
"Заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев", - говорится в сообщении пресс-службы.
Данилюк занимает должность секретаря СНБО с конца мая 2019 года.
В 2016-2018 годах он был министром финансов и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, где тогда был "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом руководитель Мирослав Продан. Перед своей отставкой с должности Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.09.2019 12:06