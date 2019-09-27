Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"

Нынешний глава ОП летал вместе с Азаровым на переговоры в РоSSию за день до остановки евроинтеграции в 2013 году.

Богдан получил награду от Азарова в разгар Евромайдана, - "Схемы"
Фото: kmu.gov.ua

Андрей Богдан, который сейчас возглавляет офис президента Владимира Зеленского, работал в правительстве Николая Азарова как уполномоченный Кабмина по вопросам коррупции, а также был советником премьер-министра Азарова.

Богдан оставался работать в правительстве на протяжении всей Революции достоинства и был уволен только 5 марта 2014 года уже при новом премьер-министра Арсения Яценюка.

Об этом в расследовании программы "Схемы".

Журналисты узнали, что Андрей Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года. Уже на следующий день после возвращения делегации из РФ украинское правительство резко изменило геополитический курс в сторону РоSSии, остановив подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Кроме Андрея Богдана, который в то время занимал пост правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и советника Николая Азарова, в делегацию во главе с премьер-министром также входил вице-премьер Юрий Бойко, посол Украины в РФ Владимир Ельченко, еще несколько министров и их заместителей.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом должно быть подписано в Вильнюсе 29 ноября 2013-го. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович улетел в Литву, но так и не подписал это соглашение, несмотря на то, что на Майдане Независимости в Киеве уже начались протесты против изменения геополитического курса Украины, говорится в расследовании.

"О том, какова была позиция Богдана по изменению геополитического курса в сторону РоSSии, от него самого узнать не удалось. Он систематически отказывается отвечать на вопросы журналистов-расследователей", - отмечают "Схемы".

При этом журналисты установили, что уже в разгар Майдана Николай Азаров наградил Андрея Богдана самой высшей наградой Кабинета министров Украины - почетной грамотой КМУ. Соответствующее ходатайство датировано 23 декабря 2013 года с формулировкой "за проведение превентивных антикоррупционных мероприятий, создание условий нетерпимости и формирования негативного отношения к коррупции", и в частности за "подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины".

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