Верховный суд отменил все решения в пользу Насирова

Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения, который были приняты в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, теперь им будет заниматься Антикоррупционный суд. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Заседание продолжалось около 8 часов. Были рассмотрены все ходатайства Насирова. Как отмечают в Центре противодействия коррупции, решение окончательное и обжалованию не подлежит.

"Двухлетняя история о "церемониальных функциях" наконец закончилась. Теперь Насирова ждет полноценное судебное разбирательство уголовного дела против него в Антикоррупционном суде", - подчеркнул решение суда юрист Андрей Савин.

Напомним, Насирова уволили 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. 3 марта детективы НАБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям Онищенко и нанесение убытков государству на 2 млрд гривен.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, состоящий из 774 страниц. Глава САП Назар Холодницкий говорил, что чтение обвинительного акта может затянуться на два года. Кроме того, в САП считают, что Насиров вообще может остаться без меры пресечения.

В мае этого года Насиров самостоятельно просил передать его дело в Антикоррупционный суд.