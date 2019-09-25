Данилюк обсудил реформу "Укроборонпрома" с военным советником США Винтером

Секретарь СНБО убежден, что госконцерн станет конкурентоспособным как внутри страны, так и на внешних рынках.

Данилюк обсудил реформу "Укроборонпрома" с военным советником США Винтером
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел встречу с бывшим госсекретарем Военно-морских сил США, старшим советником США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Данилюк и Винтер отметили важность структурных реформ в секторе безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО, что, по их мнению, будет способствовать усилению оборонительных возможностей государства, адекватном и гибком реагированию на угрозы национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы развития Военно-Морских Сил ВСУ, в частности, - наращивание возможностей военно-морского флота.

"Секретарь СНБО сообщил, что благодаря оптимизации работы «Укроборонпром» станет конкурентоспособным как внутри страны, так и на внешних рынках", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский уволил Павла Букина с должности гендиректора госконцерна и назначил на эту должность экс-министра экономразвития, бывшего главу набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. По его словам, "Укроборонпром" планирует нарастить экспорт до 2 млрд долларов в следующие пять лет.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"Абромавичус предлагает продать ракетный крейсер "Украина"
Саудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войныСаудовская Аравия готова расценить нападение на Saudi Aramco как акт войны
Минер моста Метро был уволен из ССО в июлеМинер моста Метро был уволен из ССО в июле
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский и Лавров коротко обсудили "нормандский формат", - источник в Офисе президентаЗеленский и Лавров коротко обсудили "нормандский формат", - источник в Офисе президента
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки"Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки"
Геращенко: амнистия людей, причастных к военным преступлениям, недопустимаГеращенко: амнистия людей, причастных к военным преступлениям, недопустима
Рада с трудом утвердила реформу государственной службыРада с трудом утвердила реформу государственной службы
Рада приняла реформу прокуратурыРада приняла реформу прокуратуры
В МВД обсудили проект создания лагерей для реабилитации наркозависимыхВ МВД обсудили проект создания лагерей для реабилитации наркозависимых
Виктор Чумак назначен заместителем генпрокурора и главным военным прокуроромВиктор Чумак назначен заместителем генпрокурора и главным военным прокурором
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнесаЗеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Данилюк: акционером "Укроборонпрома" будет не Кабмин, а МинобороныДанилюк: акционером "Укроборонпрома" будет не Кабмин, а Минобороны
Специалист по гражданским технологиям Гурский стал советником секретаря СНБО по информационной безопасностиСпециалист по гражданским технологиям Гурский стал советником секретаря СНБО по информационной безопасности
Последние новости
Подгружаем последние новости