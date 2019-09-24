Германия не выдает визы владельцам паспортов РФ с Донбасса (обновлено)

Немецкий МИД опроверг публикацию в газете Bild.

Немецкие власти во время выдачи виз не различает обычные роSSийские паспорта и те, которые с июня РоSSия выдает жителям Донбасса. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на ответ немецкого правительства депутату Бундестага Ренате Альт.

"В то время как Эстония не признает "паспорта Путина", в Германии ждут общеевропейского решения", - отмечается в публикации.

При этом правительство Германии в своем ответе Ренте Альт критикует решение президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов на Донбассе и отмечает, что это является нарушением суверенитета Украины и противоречит цели Минских соглашений.

С апреля, когда Путин подписал паспортный указ, Германия выдала около 100 тысяч виз владельцам роSSийских паспортов. Сколько из них были получены жителями оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, неизвестно.

Обновление. МИД Германии опроверг публикацию в газете Bild, согласно которой Берлин якобы не отличает обычные паспорта граждан РФ от тех, которые выдают жителям временно оккупированных территорий украинского Донбасса.

Из ответа на запрос DW во вторник, 24 сентября, следует, что в немецком дипломатическом ведомстве не знают ни одного случая, когда владельцы подобных паспортов получили бы визы. В МИД напомнили, что в то же время жители территорий, подконтрольных сепаратистам, могут обратиться по украинскому паспорту и въехать на территорию Германии без визы.

"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о том, как вести себя с паспортами, выданными на Востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в МИД ФРГ.

В немецком дипломатическом ведомстве напомнили, что позиция официального Берлина по этому вопросу полностью соответствует заявлению, принятому на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019 года. В ней было сказано: " ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание роSSийских паспортов, выданных с нарушением Минских соглашений".

В то же время в МИД ФРГ напомнили, что Германия вместе со своими партнерами по Евросоюзу безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Германия осуждает декреты президента РФ об упрощенном предоставлении роSSийского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей. Они противоречат духу и целям минских договоренностей и является нарушением суверенитета Украины, отметили в внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Напомним, 24 апреля президент РоSSии Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО, их выдача началась в середине июня. По состоянию на середину августа роSSийские паспорта получили более 25 тысяч жителей оккупированных районов.