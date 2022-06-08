В Северодонецке сейчас решается судьба Донбасса - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Северодонецк остается эпицентром противостояния с роSSийскими захватчиками на Донбассе. Об этом он сообщил в своем обращении к украинцам в конце 105-го дня войны.

Зеленский уверен, что там сейчас решается судьба Донбасса.

"Северодонецк по итогам и этой поры, уже 105-х суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокое сражение, очень тяжелое. Пожалуй, одно из самых тяжелых". – сказал он.

Зеленский также отметил, что благодарен каждому и каждому, кто сейчас обороняется на этом направлении.