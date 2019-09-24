Украине нужна геополитическая и инвестиционная поддержка, - Зеленский

"Самое главное, что все говорят об Украине, ее помнят и поддерживают".

Украине нужна геополитическая и инвестиционная поддержка, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты первых двусторонних встреч с лидерами стран в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Самое главное, что все говорят об Украине. Всем интересна новая власть, ее поддерживают. Все подчеркивают, что у нас энергичные ребята, приветствуют, в частности с парламентской победой", - цитирует слова главы украинского государства его пресс-служба.

По словам Зеленского, внимание мирового сообщества привлекают и быстрые реформы, которые проводит новая власть, и успехи в возвращении моряков и других граждан, находящихся в РоSSии.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона проводит переговоры по санкционной политике в отношении РоSSии.

Кроме того, глава государства отметил, что все ожидают его встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

"Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Не просто помогают - потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть сильными - поэтому важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка", - отметил Владимир Зеленский.

Он выразил надежду, что в ближайшие год-два будут громкие визиты американских и европейских лидеров в Украине.

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину. Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, как хороша Украина. Надо верить не словам, а глазам", - добавил он.

Глава государства отметил, что иностранные инвесторы поддерживают проведение в Украине большой приватизации, реформы правоохранительных органов и земельной реформы.

"Поэтому я всех приглашаю. И все, кстати, хотят, все ждут от нас приглашения. Как только я говорю "а вы не хотите приехать к нам, в Украину?", все отвечают - "с удовольствием", - резюмировал президент.

Напомним, ранее на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе встрчи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Зеленский поднял вопрос нацгвардейца Виталия Маркива.

Также Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и пригласил его посетить Украину.

25 сентября Зеленский и Трамп встретятся в Нью-Йорке в рамках рабочей поездки Зеленского на Генассамблею ООН.

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