За последние годы существенно увеличилась враждебность к украинцам в Польше, - омбудсмен

За последние четыре года число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось с 30 до 190. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова у себя на фейсбуке.

«Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше», - отметила Денисова после встречи с уполномоченным по гражданским правам Польши Адамом Боднаром.

В рамках рабочего визита Денисовой в Варашаву, омбудсмены обсудили вопросы защиты прав трудовых мигрантов и обменялись информацией об трудовых условиях украинских граждан в Польше .

Денисова также сообщила, что последний факт ксенофобии в отношении гражданина Украины был зафиксирован на прошлой неделе в польском городе Жоры. «Группа из пяти человек жестоко избила украинского студента. Дело находится на моем личном контроле», - отметила она.

Кроме того, омбудсмен намерена обратиться в Министерство иностранных дел Украины с предложением по расширению консульского представительства для усиления защиты граждан Украины на территории Польши .