Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции

"Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку".

Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Сергей Князев
Фото: npu.gov.ua

Сергей Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции Украины.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"В феврале 2017 года меня назначили главой Национальной полиции. Во время представления в правительстве я заявил, что для меня это большая честь, и главная задача для меня - реформы и спокойствие на улицах. Два с половиной года я только этим и занимался... Я очень люблю свою работу, полностью отдавал и отдаю себя ей. Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет своей жизни. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об освобождении меня от должности", - сказал Князев журналистам.

"Я благодарю весь коллектив Национальной полиции, работал и будет работать, продолжать реформы. Честь имею! До свидания", - добавил Князев и быстрым шагом направился к выходу из зала.

Напомним, что Сергей Князев стал главой Национальной полиции после увольнения Хатии Деканоидзе, выиграв конкурс.

Сергей Князев начал свою карьеру в органах внутренних дел в 1992 году с должности милиционера отдела охраны в Белой Церкви. В 1995 году перешел на службу в криминальный блок Белоцерковского городского отдела милиции. С 2008 года Князев руководил милицией Киевской области. В ноябре 2014 года назначен на должность врио замначальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области – начальника криминальной милиции.

В июле 2015 года Князев перешел на должность главы ГУ МВД в Закарпатской области. Назначение произошло после вооруженного конфликта в Мукачево.

В апреле 2016 года Князева перевели на должность главы полиции Ровенской области с задачей навести порядок с незаконной добычей янтаря. В ноябре 2016 Князев был назначен главой Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

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