Пациентская организация требует от Минздрава разблокировать закупку лекарств через международный организации
Минздрав не согласовывает сметы, которые подали международные организации для закупок.
Благотворительный фонд "Пациенты Украины" заявил, что Министерство здравоохранения заблокировало закупку лекарств на сумму 1,6 млрд грн через международные организации и требует разблокировать эти закупки. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
"БФ "Пациенты Украины" обеспокоен срывом закупочного процесса, который фактически происходит в стенах Министерства здравоохранения с момента назначения нового руководства. На сегодня в Минздраве заблокировано подписание ряда документов для осуществления закупок лекарственных средств и медицинских изделий", - отмечает фонд.
В организации заявили, что Минздрав не согласовывает сметы, которые подали международные организации для осуществления закупок за средства бюджета 2019 года.
В частности, не подписаны сметы по госзакпкам лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарному диабету, орфанным метаболическим заболеваниям, болезни Гоше, нанизму, рассеянному склерозу и т.д. Кроме того, не осуществлены закупки по антиретровирусной терапии, донорству крови, иммунопрофилактике и трансплантации.
Организация утверждает, что Минздрав не подписывает графики поставки закупленных товаров и отдельные дополнительные соглашения с международными организациями. Кроме того, в последние недели не проходят заседания рабочей группы по вопросам профильного сопровождения государственных закупок.
"В связи с этим откладывается согласования номенклатуры на 2020 год, что впоследствии приведет к возникновению длительных перерывов в обеспечении лекарствами", - сообщает фонд.
Напомним, 19 сентября Верховная Рада поддержала предложенные комитетом изменения к законопроекту о госузакупках и продлила международные закупки лекарств еще на два года.
Первая редакция закона "О публичных закупках", принятая 10 сентября, исключала право Минздрава Украины осуществлять закупки через международные организации. В случае принятия закона Украина рисковала вернуться к коррупционным схемам закупок лекарств.
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