Зеленский подписал закон о введении контрактной формы госслужбы

Законопроект упрощает порядок принятия на госслужбу и освобождения от нее.

Зеленский подписал закон о введении контрактной формы госслужбы
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении контрактной формы государственной службы сроком до 3 лет. Об этом указано в пресс-службе президента.

Согласно проекту закона, руководитель госслужбы будет заключать и расторгать контракты о прохождении госслужбы в порядке, предусмотренном Кабмином.

Специальные требования к лицам, претендующим на занятие должностей госслужбы, также могут определяться субъектом назначения и прописываться в контракте.

Документом вносятся изменения в части ограничения действия законодательства о труде на госслужбе: упрощается порядок принятия на госслужбу и освобождения от нее, повышается ответственность госслужащих за достижение результатов своей работы.

Законопроект также урезает полномочия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной власти в части назначения госсекретаря министерства, назначения и увольнения с должности руководителя центрального органа исполнительной власти, увольнения замруководителя центрального органа исполнительной власти, назначения госсекретарей министерств, руководителей и замруководителя центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабмина, назначения и увольнения первого заместителя и заместителей госсекретаря Кабмина.

Кроме того, расширен перечень оснований для прекращения госслужбы по инициативе субъекта назначения такими позициями: сокращение должности госслужбы вследствие изменения структуры или штатного расписания госоргана без сокращения количества или штата госслужащих, ликвидация госоргана, установление несоответствия госслужащего занимаемой должности при прохождении госслужбы.

Объявления о проведении конкурса на должности будут публиковаться на едином портале вакансий госслужбы, а также на сайте госоргана, который объявил конкурс .

Документом предлагается внести ряд изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете Министров Украины" и "О центральных органах исполнительной власти".

Напомним, вчера, 23 сентября Владимир Зеленский подписал законопроект реформе органов прокуратуры, который предусматривает создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Также предусматривается предоставление генпрокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры, а также ликвидация военной прокуратуры.

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