Экс-генпрокурор Луценко получил выговор

На Луценко была подана дисциплинарная жалоба в КДКП.

Экс-генпрокурор Луценко получил выговор
Юрий Луценко
Фото: president.gov.ua

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) объявила выговор бывшему генпрокурору Юрию Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку.

Об этом говорится в решении КДКП, копия которого есть в распоряжении "Українських Новин".

На Луценко была подана дисциплинарная жалоба в КДКП. В ней усматривается, что Луценко, будучи генпрокурором, не выполняя свои служебные обязанности, в нарушение требований ст. ст. 19, 68 Конституции, ст. ст. 147, 148, 151 Кодекса законов о труде Украины, ст. 4, п. 4 части первой ст. 9, части третьей ст. ст. 19, 73, 77 Закона "О прокуратуре", п. п. 7, 9 Положения о премировании работников прокуратуры, ст. ст. 5, 7 - 10, 15, 27 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров, своевременно не применял дисциплинарное взыскание в отношении заместителя генерального прокурора Столярчука, на которого решением КДКП от 16.05.2019 наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Этим самым Луценко совершил дисциплинарные проступки, предусмотренные п. п. 1, 6 части первой ст. 43 Закона "О прокуратуре".

Отмечается, что копия решения КДКП по Столярчуку была направлена Луценко в сроки, предусмотренные Законом "О прокуратуре", в частности, 21.05.2019 решение направлено для исполнения генпрокурору. Вместе с тем, в нарушение ст. 148 Кодекса законов о труде, Луценко вынес приказ о наложении на Столярчука дисциплинарного взыскания только 18.07.2019, то есть через два месяца после направления ему решения комиссии.

Изучив материалы дисциплинарного производства, заслушав докладчика - члена комиссии, КДКП пришла к выводу, что в действиях Луценко имеются признаки дисциплинарного проступка.

13 сентября КДКП приняла решение привлечь бывшего генпрокурора к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Напомним, 9 сентября новый генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Луценко с должности.

Юрий Луценко был генеральным прокурором с 12 мая 2016 года, когда ради него парламент принял закон, разрешив назначать генпрокурором кандидата без юридического образования и опыта работы в прокуратуре.

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