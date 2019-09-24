Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко

Уголь из РФ нужен для "разбавления" высокозольного украинского топлива.

Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Депутат Верховной Рады Андрей Герус заявил, что блокада вагонов с роSSийским углем в Западной Украине не несет пользы украинской энергетике. По его информации, это топливо необходимо для "разбавления" высокозольного украинского угля, которое в противном случае не примет ни одна электростанция.

Об этом Герус написал в фейсбуке.

"На "Сосновке" стоит роSSийский уголь, который предназначен для "Центрэнерго". Это высококачественный уголь с золой 13%. Он должен смешиваться с углем "Львовугля" с золой 45-55% и отправляться на "Центрэнерго", которое принимает уголь с золой 25%. Фактически ни этот роSSийский уголь не может самостоятельно поехать на "Центрэнерго" (потому что слишком низкая зола), ни с "Львовугля" не может поехать (потому что слишком высокая зола). Но можно смешать и забрать максимально большой объем высокозольного угля "Львовугля", чтобы отправить на электростанцию. Также есть проблема на шахте Бужанская ("Волыньуголь"), там на складах лежит 15 тыс. тонн угля с золой 47-55%. Такой уголь не принимает ни одна электростанция, поскольку требования - не более 25%", - заявил депутат.

Именно поэтому, заявил Герус, вагоны с углем стоят не на электростанции, а возле Червоноградской обогатительной фабрики во Львовской области.

Он также добавил, что за простой вагонов украинская сторона вынуждена платить роSSийскому владельцу 1 млн гривен штрафа в сутки. "20% из этого как налог на прибыль пойдет в госбюджет РФ. Немного странная борьба с агрессором", - написал Герус.

Депутат подчеркнул, что сейчас в Украине не работают пять из 15 атомных энергоблоков, в октябре останавливается еще один, поэтому Украина критически нуждается в дополнительных объемах угля "со всех направлений, откуда он только может ехать".

Он считает, что бороться за энергетическую независимость нужно так, как это произошло в случае с дизтопливом - "правильно, цивилизованно и подготовлено".

Напомним, что блокаду вагонов с роSSийским углем в Западной Украине возглавил бывший депутат Верховной Рады Семен Семенченко. 21 сентября во Львовской области на железнодорожной станции "Сосновка", где активисты несколько недель блокировали вагоны с роSSийским углем, произошли столкновения с полицией. Почти три десятка человек были доставлены в отделение полиции для установления личности, одному полицейскому потребовалась госпитализация.

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