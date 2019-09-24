На заседание Львовской ОГА ворвались протестующие, требуя отставки главы Нацполиции области

Во время силового разгона акции протеста в Сосновке правоохранители превысили свои полномочия.

На заседание Львовской ОГА ворвались протестующие, требуя отставки главы Нацполиции области
Василий Виконский
Фото: hm.npu.gov.ua

На аппаратное совещание во Львовской областной госадминистрации ворвались протестующие с требованием отставки нового руководителя Национальной полиции области Василия Виконского после силового разгона акции протеста в Сосновке.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Глава ОГА Маркиян Мальский поддержал требования протестующих, но Виконский писать заявление об увольнении отказался

Виконский подтвердил, что приказ о применении силы в Сосновке отдавал лично, поскольку считает такие действия полиции законным. Он также добавил, что сейчас относительно действий силовиков ведется служебное расследование.

Мальский согласился, что полиция имеет право на применение силы, но в Сосновке, по его мнение, правоохранители превысили свои полномочия.

"Тем способом, как это происходило, я считаю, что это неправильно», - сказал Мальский и попросил Виконского написать заявление. Глава облполиции в ответ заявил, что уйдет в отставку только после приказа своего непосредственного руководителя - главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

"Господин председатель ЛОГА меня не назначал на должность. Пусть он напишет обращение на имя премьер-министра по моей отставке", - сказал Виконский.

Напомним, 21 сентября на железнодорожной станции Сосновка, где активисты, среди которых ветераны АТО, заблокировали 64 вагона с роSSийским углем, произошли столкновения с полицией.

Виконскому 38 лет, ранее он занимал должности начальника Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области (с сентября 2017 года) и заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области, где курировал подразделения превентивной деятельности.

С 2003 до 2014 года Виконский работал на разных должностях в спецподразделении "Беркут".

В сентябре 2019 года его перевели во Львов.

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