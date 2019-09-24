Дуда и Трамп подписали декларацию о расширении военного сотрудничества

Документ предусматривает увеличение числа американских военных в Польше до 5,5 тыс.

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп согласовали место расположения американских войск в Польше .

Об этом говорится в декларации, подписанной президентами, передает "Польское радио".

Среди дислокаций - Вроцлав, Ласк и Люблинець, также продолжается диалог о месте для развертывания американской бронетанковой бригадной боевой группы.

Подписанная декларация является детальной спецификацией декларации об оборонном сотрудничестве от 12 июня этого года, которая подтвердила пребывания в Польше примерно 4,5 тыс. военнослужащих США и анонсировала развертывание еще примерно 1 тыс.

Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженных сил двух стран выбран город Дравско-Поморское. Вроцлав Стаховице указан место для погрузочно-разгрузочной воздушной базы. Ласк - центром для эскадры дистанционно управляемых самолетов Военно-воздушных сил США .

Город Повидз будет штабом воздушной боевой бригады батальона обеспечения логистической поддержки и местом для сил специального назначения. Городом развертывания еще одного объекта специальных сил должен стать Люблинец, а центром для выдвинутого дивизионного командования и группы поддержки на театре Сухопутных сил США - Познань.

Кроме того, отмечается в декларации, США "ведут развернутый диалог на тему наиболее подходящей локации для бронетанковой бригадной боевой группы".

"Штаты и Польша разделяют оптимизм по согласованию места расположения бригадной боевой группы", - говорится в документе.

Напомним, 13 июня президенты Дуда и Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши .