Дуда и Трамп подписали декларацию о расширении военного сотрудничества

Документ предусматривает увеличение числа американских военных в Польше до 5,5 тыс.

Дуда и Трамп подписали декларацию о расширении военного сотрудничества
Фото: polskieradio.pl

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп согласовали место расположения американских войск в Польше.

Об этом говорится в декларации, подписанной президентами, передает "Польское радио".

Среди дислокаций - Вроцлав, Ласк и Люблинець, также продолжается диалог о месте для развертывания американской бронетанковой бригадной боевой группы.

Подписанная декларация является детальной спецификацией декларации об оборонном сотрудничестве от 12 июня этого года, которая подтвердила пребывания в Польше примерно 4,5 тыс. военнослужащих США и анонсировала развертывание еще примерно 1 тыс.

Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженных сил двух стран выбран город Дравско-Поморское. Вроцлав Стаховице указан место для погрузочно-разгрузочной воздушной базы. Ласк - центром для эскадры дистанционно управляемых самолетов Военно-воздушных сил США.

Город Повидз будет штабом воздушной боевой бригады батальона обеспечения логистической поддержки и местом для сил специального назначения. Городом развертывания еще одного объекта специальных сил должен стать Люблинец, а центром для выдвинутого дивизионного командования и группы поддержки на театре Сухопутных сил США - Познань.

Кроме того, отмечается в декларации, США "ведут развернутый диалог на тему наиболее подходящей локации для бронетанковой бригадной боевой группы".

"Штаты и Польша разделяют оптимизм по согласованию места расположения бригадной боевой группы", - говорится в документе.

Напомним, 13 июня президенты Дуда и Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши.

Также в конце августа на востоке Польши была создана новая дивизия оперативных войск из-за угрозы с востока - 18-я Механизированная дивизия усилилась 1-й Варшавской бронетанковой бригадой и 21-й Бригадой подгалянской стрелков.

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