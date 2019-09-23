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2019-09-23
Ради освобождения политузников готов пожать руку Путину, - Сенцов
Украинский режиссер более пяти лет находился за решеткой под надуманными обвинениями.
Фото: Макс Требухов
Освобожденный украинский режиссер и писатель из Крыма Олег Сенцов готов пожать руку президенту РоSSии Владимиру Путину ради "освобождения украинских политузников".
Об этом 23 сентября Сенцов сказал в эфире Радио Крым.Реалии.
"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказал Сенцов.
Олег Сенцов находился за решеткой под надуманными обвинениями с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. РоSSия отпустила его в рамках обмена 35 на 35 7 сентября 2019 года.
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