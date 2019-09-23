Китайское правительство направит госчиновников в 100 частных компаний, включая Alibaba

По сообщениям сетевых источников, ведущий китайский технологический центр Ханчжоу намерен поручить правительственным чиновникам осуществлять взаимодействие со 100 частными компаниями Поднебесной, включая гиганта электронной коммерции Alibaba.

Этот шаг ещё раз показывает стремление китайского правительства и партийных властей к осуществлению глубокой интеграции в частный сектор, поскольку в условиях усиливающейся торговой войны с США складывается ситуация, опасная для экономики страны. В официальном сообщении, опубликованном на правительственном веб-сайте, говорится о том, что в ближайшее время будут назначены чиновники, которым поручат работать со 100 местными компаниями, базирующимися в провинции Чжэцзян.

Полный список компаний, попадающих под новую политику правительства, опубликован не был. Однако китайские СМИ пишут о том, что помимо прочих, государственные чиновники будут направлены в такие компании, как Alibaba и Geely.

Alibaba уже успела отреагировать на данный шаг правительства, отметив, что это не помешает планам компании. «Мы понимаем, что эта инициатива направлена на создание лучшей бизнес-среды для поддержки предприятий в Ханчжоу. Представитель правительства будет функционировать как мост к частному сектору и не будет мешать деятельности компании», — говорится в заявлении представителя Alibaba.

Стоит отметить, что китайское законодательство требует от частных компаний, в том числе иностранных, создание официальных партийных организаций. В прошлом такие группы считались в значительной степени символическими. Однако за последние годы руководители иностранных компаний не раз заявляли о растущем давлении со стороны властей, которые пытались усилить влияние правительственных чиновников на деловые операции. Давление на китайские компании также возросло за последнее время. В 2018 году десятки китайских банков объявили об изменении внутренних уставах с целью предоставления больших полномочий правительственным комитетам.



