Пристайко согласовал с Зеленским около 20 новых послов

Глава МИДа против согласования ОПУ советников послов и руководителей структурных подразделений министерства.

Пристайко согласовал с Зеленским около 20 новых послов
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что согласовал с президентом Владимиром Зеленским кандидатуры около 20 новых руководителей иностранных миссий, пока по ним определяются страны назначения. Об этом глава МИДа рассказал в интервью "Громадському".

"Действительно есть определенный дефицит назначенных послов. Это нормальный процесс: при смене главы государства меняется дипломатический корпус. Процесс этот долгий хотя бы потому, что стране необходимо значительное время на соглашение о назначении конкретного человека в конкретной стране. Процесс с нашей стороны по большей части завершен. Президенту Зеленскому доведено предложение министра по 20 новым руководителям иностранных миссий, они согласованы с ним. Мы отправляем сейчас странам, чтобы они определились. Если они их устраивают, начинается процесс оформления", - рассказал Пристайко.

При этом он отметил, что против согласования Офиса президента советников послов и руководителей структурных подразделений МИД.

"Я об этом говорил с президентом Зеленским, и я настаиваю, что это моя ответственность, и я несу полную ответственность. Если президент Зеленский считает, что мое решение неправильное, я готов освободить эту должность, но я считаю, что он должен мне доверить. Ему есть чем заниматься, кроме согласования назначения советников, которых несколько сотен по всему миру", - убежден глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, Вадим Пристайко заявлял, что Владимир Зеленский намерен достичь настоящего прогресса по урегулировании ситуации на Донбассе за ближайшие полгода.

Он подчеркнул, что урегулирование не может достигнуто быть за счет сдачи украинских территорий.

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