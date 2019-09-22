В Станице Луганской начали строить обходной мост

Мост должен работать, пока будут ремонтировать основной.

В Станице Луганской начали строить обходной мост
Фото: Офис президента Украины

В Станице Луганской с подконтрольного Украине берега Северского Донца начали строительство временного пешеходного обходного моста.

Мост должен работать, пока будут ремонтировать основной, говорится в докладе мониторинговой миссии ОБСЕ.

По информации наблюдателей, 19 сентября 8 рабочих сравнивали почву и подготавливали фундамент для временного моста. Также они зафиксировали три грузовика, которые подвозили бетонные плиты и щебень. 20 сентября рабочие установили металлическую конструкцию первой южной опоры.

Кроме того, пиротехники ГосЧС продолжают очистку территории от взрывоопасных предметов.

Ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что боевики не выполняют обязательства по ремонту моста в Станице Луганской.

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