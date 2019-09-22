Жертва "Новичка" намерен отсудить у РоSSии миллион фунтов

Чарльз Роули пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.

Жертва "Новичка" намерен отсудить у РоSSии миллион фунтов
Чарли Роули
Фото: mirror.co.uk

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", планирует подать в суд на РоSSию и потребовать выплаты в качестве компенсации миллиона фунтов.

С этой целью Роули, после отравления находившийся 10 дней в коме, нанял адвоката, передает DW.

"Это (отравление, - ред.) очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу добиться справедливости", - цитирует его в воскресенье, 22 сентября, британская газета The Daily Mirror.

44-летняя Дон Стёрджесс, подруга Роули, в июле 2018 года скончалась в результате того же отравления.

"Роули и Стёрджесс стали невинными жертвами, попавшими под "перекрестный огонь" отравлений в Солсбери, которые потрясли все общество. Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов от яда, который оказался в его организме, но его самое большое беспокойство - раскрытие правды о том, что действительно произошло", - заявил Патрик Магуайр, адвокат британца.

Стёрджесс скончалась через неделю после того, как Роули подарил ей найденный флакон с "Новичком", замаскированный под дорогие духи. Сам Роули после выхода из комы перенес инсульт и менингит.

События в Эймсбери произошли через несколько месяцев после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Города находятся неподалеку друг от друга.

Лондон обвиняет в обоих отравлениях РоSSию. В Москве категорически отрицают свою причастность к этим преступлениям.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Bihus.info: окружение Медведчука захватило гектар Труханова островаBihus.info: окружение Медведчука захватило гектар Труханова острова
Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"
В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"
"Минер" моста Метро извинился перед киевлянами, ему не будут предъявлять подозрение в подготовке к теракту"Минер" моста Метро извинился перед киевлянами, ему не будут предъявлять подозрение в подготовке к теракту
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии задержали четверых сторонников шамана, собиравшегося "изгнать Путина"В РоSSии задержали четверых сторонников шамана, собиравшегося "изгнать Путина"
Минобразования намерено разрешить бесплатное второе, третье и следующие профтехобразованияМинобразования намерено разрешить бесплатное второе, третье и следующие профтехобразования
Минобороны намерено призвать на срочную службу 15,2 тыс. человекМинобороны намерено призвать на срочную службу 15,2 тыс. человек
В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"
Минветеранов намерено защищать интересы Алексея Белько, угрожавшего взорвать мостМинветеранов намерено защищать интересы Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост
Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью РоSSииСенцов: Я никогда не признаю Крым частью РоSSии
В региональных СМИ больше половины международных новостей посвящены РоSSии, - исследованиеВ региональных СМИ больше половины международных новостей посвящены РоSSии, - исследование
Зеленский намерен достичь настоящего прогресса на Донбассе за полгода, - глава МИДаЗеленский намерен достичь настоящего прогресса на Донбассе за полгода, - глава МИДа
ООН призвала найти для Донбасса $52 миллиона к началу зимыООН призвала найти для Донбасса $52 миллиона к началу зимы
Арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть доводы РоSSии по делу об активах Приватбанка в КрымуАрбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть доводы РоSSии по делу об активах Приватбанка в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости