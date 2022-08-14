У Росії почали скаржитися на "добровольців", яких кремлівське військове командування готує до відправки на фронт.

Як пише Obozrevatel , cолдати країни-агресора цілими днями вживають алкоголь, наркотики та чіпляються до цивільного населення.

Люди обговорюють жахливу поведінку своїх "захисників" та не розуміють, чому ті можуть вільно пересуватися містом, коли мають бути на навчаннях.

Обговорення розпочалося із звинувачення "добровольців" у крадіжці. Потім долучилися й інші жертви військових РФ . Виявилося, що жителі населеного пункту потерпають від неадекватної поведінки власних військових, яких ніхто не контролює.

Люди вважають, що "добровольці" вживають не лише алкоголь, а й наркотичні засоби. Водночас вони не розуміють, від кого їх мають захищати такі військові.