Євросоюз виділить допомогу навчальним закладам України, а також жертвам сексуального насильства

Фінансування є частиною відповіді ЄС на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України, інформує ZN.ua.

Євросоюз виділить допомогу навчальним закладам України, а також жертвам сексуального насильства
© unsplash/santesson89

ЄС затвердив 3 серпня нове фінансування для надання українським дітям доступу до освіти та допомоги жертвам сексуального насильства в Україні. Про це повідомляє представництво Європейського Союзу в Україні. Розмір антикризового фінансування становить 16 млн. євро.

Фінансування є частиною відповіді ЄС на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України, наголошується у повідомленні представництва ЄС,

Зокрема, кошти будуть спрямовані на підтримку урядової Всеукраїнської шкільної онлайн-платформи та задоволення потреб у безпечних навчальних просторах для очного навчання та у навчальних матеріалах для українських дітей.

Підтримка також буде надано вчителям, щоб допомогти їм продовжувати працювати під час кризи. Допомога буде адаптована до різних ситуацій на сході та заході країни.

Вона також включатиме підтримку дистанційної освіти для дітей, які були змушені залишити країну, рятуючись від війни, та сприяння заходам протягом літніх місяців, щоб компенсувати втрачені у зв'язку з війною можливості навчання.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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