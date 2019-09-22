Власть расправляется с ВККС для сохранения давления на суды, - Порошенко

Все скандальные судебные решения выходят из нереформированных судов первой инстанции.

Власть расправляется с ВККС для сохранения давления на суды, - Порошенко
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Реформа судов первой инстанции была сорвана из-за саботажа изнутри. По закону, Высшая квалификационная комиссия судей должна следить за процессом очистки судебной ветви власти и отстранять от судопроизводства всех, кто игнорирует требования реформы. Когда Комиссия попыталась это сделать, нынешняя власть начала расправу над действующим составом ВККС для сохранения ручных судов, обеспечивающих нужные решения в резонансных вопросах.

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Суды первой инстанции, включая Соломенский, Печерский, Окружной административный, - они вообще не реформированы. Они избегали реформ, потому что они отказывались ходить на тестирование, отказывались посещать реформу. Есть закон, и Высшая квалификационная комиссия судей должна их отстранить от судопроизводства. Что она и попыталась сделать. И сегодня, сейчас, с этой Высшей квалификационной комиссией судей эта власть расправляется", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что все скандальные судебные решения выходят как раз из нереформированных судов первой инстанции. Для правоохранителей достаточно просто установить выгодоприобретателя таких решений, в частности по резонансному делу о Приватбанке, однако они не спешат с расследованием случаев коррупционного давления на судей.

"Жалоба по Приватбанку была подана судьями печально известного Окружного киевского административного суда. На пресс-конференции, которую провели директор НАБУ господин Сытник и прокурор Генеральной прокуратуры господин Горбатюк, они отметили, что давление на судей было многократно зафиксировано, в том числе и руководителями Офиса Президента, не исключаю, что и господином Портновым, о влиянии на решение. В том числе и по Приватбанку, где они являются заинтересованными лицами. Этот прямой факт коррупции почему-то не расследуется правоохранительными органами", - отметил Порошенко.

Пятый президент отметил, что инициированная им реформа доказала свою эффективность в тех судах, где придерживались заложенной законодательством стратегии. Если бы судьи первой инстанции так же добросовестно придерживались требований реформы, то их решения вызвали бы гораздо меньше претензий среди украинцев.

"Судебная реформа позволила сформировать два суда. Это Верховный Суд, к которому нет сейчас претензий. И Высший антикоррупционный суд, имеющий две инстанции, и к которому также нет претензий", - отметил Порошенко.

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