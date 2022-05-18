Вся роSSийская власть, поскольку демонстрирует полное пренебрежение правил мирового сообщества, она нелегитимна, - Леонид Емец

Вся роSSийская власть, поскольку демонстрирует полное пренебрежение правил мирового сообщества, она нелегитимна, - Леонид Емец

Доктор юридических наук Леонид Емец заявил, что вся роSSийская власть – нелегитимна.

Об этом в интервью Роману Чайке в эфире канала «Утро Февраля» сказал доктор юридических наук Леонид Емец.

По его словам, сегодня война в Украине – это о том, чтобы россия больше никогда не смогла позволить себе развязать войну в Европейском мирном сообществе. Кроме того, он добавил, что единственное, что отделяет россию от полного забвения – это ядерное оружие и диктатор во главе страны.

«Любая мировая страна требует, чтобы ее действия были признаны мировым сообществом, потому что легитимность в своей сути – это признания мировым сообществом правильности ваших действий и базируется на правилах, которых вы должны придерживаться», - считает он.

Как только вы начинаете идти мимо этих действий, продолжает Леонид Емец, пропадает легитимность ваших действий.

«Поэтому вся роSSийская власть, поскольку демонстрирует полное пренебрежение правил мирового сообщества, она нелегитимна. И поэтому против нее вводятся санкции», - резюмирует он.


user, politeka.net

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