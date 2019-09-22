В РоSSии задержали четверых сторонников шамана, собиравшегося "изгнать Путина"

Сторонников Габышева задержали по жалобе за драку.

В РоSSии задержали четверых сторонников шамана, собиравшегося "изгнать Путина"
Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина"
Фото: Андрей Затирко

В роSSийском Иркутске задержали четверых сторонников якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву, чтобы "изгнать Путина".

Об этом сообщает "МБХ медиа".

По словам координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, среди задержанных Евгений Ростокин, также известный как Женя Ворон.

"Он в отделе, доставлен со спутниками якобы по жалобе соседей на драку, сейчас у него и спутников возьмут объяснения. Никто там не дрался, они были на съемной квартире, четверо всего. Это из группы, которая шла и идет [в Москву]", - рассказал Прянишников.

Ранее на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде. Силовики вместе с адвокатом по назначению уговорили Габышева на добровольное соглашение о стационарном обследовании, от которого он позже отказался. Габышева задержали 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Шаман несколько месяцев шел пешком в Москву, он собирался "изгнать Путина" из Кремля.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Bihus.info: окружение Медведчука захватило гектар Труханова островаBihus.info: окружение Медведчука захватило гектар Труханова острова
Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"
В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"
"Минер" моста Метро извинился перед киевлянами, ему не будут предъявлять подозрение в подготовке к теракту"Минер" моста Метро извинился перед киевлянами, ему не будут предъявлять подозрение в подготовке к теракту
Блок рекламы


Похожие новости
В Санкт-Петербурге прошла акция против войны в Украине, на нее вышли 30 человек, троих задержали
Якутского шамана, который шел "изгонять Путина", отпустили под подписку о невыездеЯкутского шамана, который шел "изгонять Путина", отпустили под подписку о невыезде
Якутского шамана, который шел "изгонять Путина", отправили в психбольницуЯкутского шамана, который шел "изгонять Путина", отправили в психбольницу
В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"
Якутского шамана, который отправился в Москву "изгонять Путина", задержала полицияЯкутского шамана, который отправился в Москву "изгонять Путина", задержала полиция
В Черногории задержали лидеров пророSSийской партииВ Черногории задержали лидеров пророSSийской партии
Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью РоSSииСенцов: Я никогда не признаю Крым частью РоSSии
В региональных СМИ больше половины международных новостей посвящены РоSSии, - исследованиеВ региональных СМИ больше половины международных новостей посвящены РоSSии, - исследование
Арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть доводы РоSSии по делу об активах Приватбанка в КрымуАрбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть доводы РоSSии по делу об активах Приватбанка в Крыму
В РоSSии актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за "нападение" на росгвардейцаВ РоSSии актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за "нападение" на росгвардейца
Последние новости
Подгружаем последние новости