Украине по-прежнему нужно готовиться к прекращению транзита с 1 января, - Витренко

РоSSия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Украине по-прежнему нужно готовиться к прекращению транзита с 1 января, - Витренко
Юрий Витренко
Фото: oilreview.kiev.ua

Украине по-прежнему нужно готовиться к прекращению транзита роSSийского газа с 1 января 2020 года.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко по результатам прошедших в Брюсселе трехсторонних газовых переговоров о транзите роSSийского газа.

"Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли - роSSийская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит. Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. у и не давать использовать эти трехсторонние "консультации" как оправдание строительства "Северного потока-2"", - написал Витренко в фейсбуке.

В то же время он отметил готовность сторон продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применение к новому транзитному контракту.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Украина намерена договариваться с ЕС и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В свою очередь, "Нафтогаз" готов сократить исковые требования к роSSийскому "Газпрому" с $12 млрд долларов до $2 млрд, в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что РФ на переговорах предложит Украине краткосрочный транзитный контракт.

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