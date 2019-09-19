Экс-глава представительства ЕБРР в Украине подал в суд на НБУ

Шевки Аджунер требует отменить решение о назначении главы набсовета Ощадбанка без конкурса.

Экс-глава украинского представительства Европейского банка реконструкции и развития Шевки Аджунер подал иск в Окружной административный суд города Киева к Национальному банку Украины.

Как об этом сообщается на сайте суда.

Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение комитета Нацбанка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, которым было отказано Аджунеру в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка (Киев).

Аджунер считает указанное решение предвзятым, незаконным и принятым регулятором с превышением своих полномочий.

Решается вопрос об открытии производства.

Напомним, 2 августа набсовет Ощадбанка решил продлить контракт с председателем правления банка Андреем Пышным на пять лет.

16 августа НБУ обвинил наблюдательный совет Ощадбанка в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности" в связи с продлением контракта с Пышным без конкурса.