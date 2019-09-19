Рада продлила международные закупки лекарств на два года

Законопроект поддержали 292 народных депутата.

Рада продлила международные закупки лекарств на два года
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада Украины поддержала предложенные комитетом изменения к законопроекту №1076 о госузакупках, и тем самым продлила международные закупки лекарств еще на два года.

За законопроект проголосовали 292 народных депутата.

"5 лет назад Министерство здравоохранения закупало одну такую таблетку за 96,51 доллара. Тогда такие лекарства от государства получали единицы. В 2018 году Украина через международные организации такую таблетку закупила за 1 доллар и 34 цента. Разница в цене - 72 раза! Сейчас все пациенты с раком крови получают эти лекарства бесплатно. И таких примеров разницы цены на препараты сотни", - написала на своей странице в Фейсбуке депутат, экс-замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина после голосования в парламенте.

Напомним, первая редакция закона "О публичных закупках", принятая парламентом на прошлой неделе в первом чтении, исключала право Минздрава Украины осуществлять закупки через международные организации. В случае принятия закона Украина рисковала вернуться к коррупционным схемам закупок лекарств.

Накануне профильный комитет парламента внес в документ изменения, предполагающие продление права на привлечение к закупкам международных организаций еще на два года. За это время государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" должно освоить организацию независимых тендерных процедур и выстроить собственный эффективный механизм госзакупок.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мостуЗеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Турция получила вторую батарею роSSийских С-400Турция получила вторую батарею роSSийских С-400
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометыГосдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометы
Блок рекламы


Похожие новости
Рада с трудом утвердила реформу государственной службыРада с трудом утвердила реформу государственной службы
Порошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 годаПорошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 года
Рада приняла реформу прокуратурыРада приняла реформу прокуратуры
Порошенко считает, что поджог дома Гонтаревой может иметь международные последствияПорошенко считает, что поджог дома Гонтаревой может иметь международные последствия
Рада отменила лицензирование телекомуслугРада отменила лицензирование телекомуслуг
Рада разгрузила Высший антикоррупционный судРада разгрузила Высший антикоррупционный суд
Зеленский намерен достичь настоящего прогресса на Донбассе за полгода, - глава МИДаЗеленский намерен достичь настоящего прогресса на Донбассе за полгода, - глава МИДа
Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, - нардеп ГончаренкоРада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, - нардеп Гончаренко
В РоSSии актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за "нападение" на росгвардейцаВ РоSSии актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за "нападение" на росгвардейца
Родители детей, пострадавших при пожаре в "Виктории", обратились к ЗеленскомуРодители детей, пострадавших при пожаре в "Виктории", обратились к Зеленскому
Последние новости
Подгружаем последние новости