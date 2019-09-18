В Черногории задержали лидеров пророSSийской партии

Партия "Настоящая Черногория" борется за выход страны из НАТО.

В Черногории задержали лидеров пророSSийской партии
Задержание оппозиционера Марко Милачича, Черногория, 18 сентября 2019
Фото: Радио Свобода

Полиция Черногории задержала 18 сентября двух лидеров оппозиционной партии "Настоящая Черногория" Марко Милачича и Владислава Дайковича при попытке протестовать возле здания прокуратуры.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время задержания Милачичу сломали палец, у него также гематомы и царапины. Руководство партии осудило задержание Милачича.

Партия "Настоящая Черногория" была основана в январе 2018 года. Она борется за нейтральный статус страны, что должно повлечь выход Черногории из НАТО. Лидеры партии также объявляли, что будут бороться за восстановление отношений с Россией и отмену санкций Черногории в отношении Москвы.

В мае 2019 Высокий суд в Черногории приговорил 14 человек по делу о попытке государственного переворота и силового свержения власти в октябре 2016 года. Среди осужденных - два лидера пророSSийской оппозиционной партии Черногории Андрей Мандич и Милан Кнежевич. Их приговорили к пяти годам заключения каждого по обвинению в содействии попытке свержению власти, целью чего было предотвращение вступления Черногории в НАТО.

Также среди осужденных - двое вероятных представителей роSSийской разведки Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Их приговорили заочно к 15 и 12 годам заключения соответственно - по обвинению в организации попытки переворота.

Напомним, попытка госпереворота против премьер-министра Черногории Мило Джукановича произошла в день парламентских выборов в октябре 2016 года. Тогда группа граждан Сербии, Черногории и РоSSии пыталась устранить Джукановича от власти.

В феврале 2017 года в Черногории заявили о причастности к попытке переворота роSSийских госорганов. В правительстве Черногории убеждены, что главной их целью было препятствование вступления Черногории в НАТО.

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