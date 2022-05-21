Жителя Одесской области будут судить за распространение пророSSийской агитации в интернете

В ходе осмотра смартфона правоохранители обнаружили материалы, содержащие доказательства его противоправной деятельности, информирует ZN.ua.

Жителя Одесской области будут судить за распространение пророSSийской агитации в интернете
© Служба безопасности Украины

Житель Белгород-Днестровска активно распространял агитационные материалы страны-агрессора. Ему вручено подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Управление СБУ в Одесской области в Telegram.

"Гражданин Украины, в собственном аккаунте активно распространял в запрещенной в Украине социальной сети материалы, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины, а также прославлял лиц, действовавших против Украины с 2014 года. , - говорится в сообщении.

Подозреваемый также распространял материалы антиукраинских сообществ и пропагандировал идеи «русского мира».

"При осмотре смартфона и компьютерной техники пропагандиста правоохранители обнаружили материалы, содержащие доказательства его противоправной деятельности", - отметили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили на данный момент указанному гражданину Украины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


Анна Конюченко, ZN.ua

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